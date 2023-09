Hélio é filho de Agatha em Terra e Paixão? Veja o que acontece na novela

Os telespectadores de Terra e Paixão podem aguardar mais uma reviravolta nos mistérios da trama. A personagem Agatha (Eliane Giardini) confessará para Angelina (Inez Viana) que Hélio (Rafa Vitti) é fruto de seu casamento com Evandro (Rafael Cardoso). A confissão inesperada deixará governanta dos La Selva sem reação.

Ao mesmo tempo, a recém-chegada contará para o herdeiro que Antônio (Tony Ramos) estaria "comendo na sua mão", mas que dele ela só queria o dinheiro.

“O Antônio me beijou, acredita? Ele tá apaixonado de novo! Aliás, nunca me esqueceu, né…Não, não, claro que eu não vou me apaixonar. Não se preocupe. Do Antônio eu só quero uma coisa: o dinheiro! Depois que eu conseguir depenar todo mundo nessa cidade, eu vou embora”, afirma Agatha.

Nice morre em Terra e Paixão

Ainda na trama, após descobrir que Nice (Alexandra Richter) foi contratada por Irene (Gloria Pires) para tirar a vida de Agatha, Antônio mandará Ramiro (Amaury Lorenzo) desaparecer com a missionária de festa junina de Nova Primavera.

Porém, ele não contava que Irene iria se antecipar e mataria a amiga com um tiro no coração.