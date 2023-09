Gravando ‘O Auto da Compadecida 2’, Matheus Nachtergaele celebra amizade com Selton Mello

Em meio às gravações do filme “O Auto da Compadecida 2”, o ator Matheus Nachtergaele publicou no Instagram, nesta sexta-feira (15), uma declaração ao companheiro de cena, Selton Mello. Além de exaltar a parceria dos dois, o ator falou sobre o processo de construção dos personagens João Grilo e Chicó.

“Já disse aqui que construímos a palhaçaria do Grilo e do Chicó juntos, como dupla complementar, a exemplo do Gordo e o Magro, o augusto e o branco, Jerry Lewis e Dean Martin. Caso pensado, mas também jogo de afeto que usa mais ou menos conscientemente o completar eterno de fragilidades tragicômicas”, diz ele.

“Durante esses 25 anos de segredo habitamos o coração das pessoas juntinhos, e nosso encontro fora de cena é uma intimidade elegante, de pouco papo furado, de mútuo respeito e desejo de paz. A maior ou quase toda lembrança que tenho do meu amigo é de dentro da cena: a gente vestido de um jeito engraçado e fuleiro, a gente esperando a deixa do outro para bater bola, a gente gostando de estar ali no ofício… Obrigado por isso, 'Seu Tomé' do meu coração”, concluiu Matheus.

“O Auto da Compadecida 2” tem direção de Guel Arraes e Flávia Lacerda, e previsão de lançamento para 2024.