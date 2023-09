Maria Paula, do 'Casseta e Planeta', volta à TV em canal da Band; saiba mais

A apresentadora Maria Paula Fidalgo, que teve uma longa passagem pela TV Globo, enquanto fazia parte do elenco do programa “Casseta e Planeta, Urgente!”, no qual trabalhou entre 1994 e 2010, está de volta à televisão.

Maria Paula assinou com o Canal Empreender, mantido em sociedade da Band TV através de seu braço de TV por assinatura, a NewCo, com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

No canal, ela apresentará o programa “A-MEI”, que possuirá um formato de revista eletrônica, que será exibido ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 20h30. A proposta principal da atração é apresentar soluções para quem deseja abrir o próprio negócio, além de histórias inspiradoras de quem já faz sucesso.

“A minha expectativa é de aprender muito. Mergulhar nesses temas abrirá meus horizontes. Até o nome tem tudo a ver comigo: A-MEI. Remete a uma proposta descontraída e, ao mesmo tempo, comprometida em descobrir quais as melhores formas de atuar na sociedade de modo a encontrar soluções e trazer emancipação para as pessoas. Estou realmente muito animada”, diz Maria Paula.

Celso Tavares, Diretor Executivo do Canal Empreender, explicou a escolha por Maria Paula. “Além de marcar o retorno da Maria Paula ao vídeo, o programa A-MEI se preocupa em retratar a diversidade no mundo do empreendedorismo, seja de pessoas ou opiniões”, afirmou.

PERÍODO LONGE

Maria Paula começou sua carreira na extinta MTV Brasil, onde trabalhou entre 1990 e 2013. Em 1993, ela foi contratada pela TV Globo, tendo comandado, inicialmente, o diário Radical Chic. No ano seguinte, Maria Paula viraria apresentadora do “Casseta e Planeta, Urgente!”, ficando por mais de 15 anos.

Ainda na Globo, atuou em “Malhação: Intensa como a Vida”, que foi ao ar em 2012, e apresentou um programa no GNT, canal da Globo na TV por assinatura, em 2014.

O último trabalho de Maria Paula na televisão foi em 2016, quando foi uma das apresentadoras da fase final do programa “A Liga”, apresentado pela Band nas noites de terça-feira.