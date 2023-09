Após perder processo para Karina Bacchi, Amaury Nunes deleta fotos com Enrico

Após o ex-jogador de futebol Amaury Nunes perder o processo que movia contra a ex-esposa, Karina Bacchi, ele apagou as fotos com Enrico de suas redes sociais. Conforme o Fofocalizando, deletar as imagens fazia parte da decisão judicial.

Ainda segundo o jornalista Gabriel Perline, Amaury reivindicava a paternidade da criança na Justiça. O processo correu por dois anos, e foi encerrado porque nesses casos é a criança quem deve confirmar em juízo o vínculo, mas só a partir dos 12 anos.

Ainda no Instagram, o ex-jogador compartilhou uma reflexão bíblica. “Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes, pois o Senhor o seu Deus estará com você por onde você andar”.

Fertilização

Enrico é fruto de uma fertilização in vitro feita por Karina, em 2017. Ela e Amaury começaram a se relacionar no mesmo ano, e seguiram juntos até 2022. Ou seja, o ex-jogador e criança convivem desde o nascimento dele, e ele já falou publicamente que os dois criaram uma convivência afetiva de pai e filho.

Na época da separação, o jornalista Léo Dias publicou que o fanatismo religioso de Karina culminou no fim da relação.