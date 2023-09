Em biografia, Elon Musk dá detalhes de relacionamento com Amber Heard

Em sua biografia recém-lançada, assinada pelo jornalista Walter Isaacson, Elon Musk deu detalhes ao autor sobre seu romance com a atriz Amber Heard. O CEO da Tesla resumiu o relacionamento do ex-casal como “brutal”.

O empresário ainda contou à publicação que o romance entre eles começou depois que ela pediu o divórcio de Johnny Deep. E os primeiros encontros giravam em torno do trabalho, enquanto Amber voava até a fábrica da Tesla para surpreendê-lo em seu aniversário, Elon a visitava nos bastidores de “Aquaman”.

A biografia ainda relata que membros do círculo de Elon, no entanto, não gostavam da atriz. O irmão dele, Kimbal Musk, era um deles. Kimbal descreve Amber no livro como “tóxica” e “um pesadelo”, e diz que o irmão tende a se apaixonar por “pessoas bonitas, mas que têm um lado sombrio”.

O fim do namoro foi definido por Elon como “incrivelmente doloroso”. Ainda assim, eles se dão bem atualmente. “Eu o amo muito”, disse Amber à biografia do ex-companheiro.