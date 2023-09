O que acontece com Pablo em 'Todas as Flores'? Saiba o final do personagem na novela

O final de Pablo (Caio Castro) na novela 'Todas as Flores' não será com Vanessa (Letícia Colin) nem com Maíra (Sophie Charlotte). O filho de Judite (Mariana Nunes) terminará a história sozinho, fora do Brasil, com parte da fortuna de seu recém-descoberto pai, Humberto (Fábio Assunção), fruto de golpes aplicados na empresa Rhodes.

Na reta final do folhetim, Pablo disputará a fortuna de Humberto com Zoé (Regina Casé) e Vanessa, com quem manteve um caso durante toda a trama. Os três farão uma espécie de "caça ao tesouro", mas o vendedor encontrará os R$ 40 milhões primeiro.

Fora do País, Pablo viverá um tempo na Indonésia, onde ostentará uma vida de luxo. O galã, porém, será golpeado por garotas de programa, que roubarão parte do seu dinheiro.

Assuntos relacionados

O que acontece com Nico, filho de Pablo?

Nico, filho de Pablo com a vilã Vanessa, será criado por Maíra e Rafael (Humberto Carrão). O casal se oferece para cuidar do menino, já que a mãe não tem condições.