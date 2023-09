O que acontece com Jessica em Todas as Flores? Veja destino da personagem na novela

A personagem Jéssica (Duda Batsow), de "Todas as Flores", terá um destino trágico junto com sua família ao fim da primeira parte do folhetim. Ela, a mãe Dequinha (Kelzy Ecard), o caçula Biel (Rodrigo Vidal) e o irmão mais velho Diego (Nicolas Prattes) irão viver nas ruas do Rio de Janeiro após perderem a casa.

Na obra de João Emanuel Carneiro, a casa da família será demolida. O irmão mais velho, Diego, será preso após assumir um crime que não cometeu. Já a mãe da jovem irá sofrer um segundo AVC e ficará hospitalizada.

Jéssica e Biel irão conhecer o vilão Galo (Jackson Antunes) e serão enganados em troca de moradia e comida. Ludibriada pelo bandido, Jéssica aceita ir para a fazenda da Fundação 5 Horizontes, onde aprenderia a fazer artesanato e supostamente ganhar dinheiro.

Assuntos relacionados

Com a ida de Jéssica a Fazenda, Biel fica sob os cuidados de galo. Contudo, Galo tinha o objetivo de enviar os irmãos para a organização de tráfico humano.

Tráfico humano em "Todas as Flores

Jéssica foi sequestrada pela organização e foi obrigada a aceitar ordens, sendo abusada e perseguida durante o período na Fazenda. No local, a jovem conhece Rominho (Luiz Fortes).

Por inseminação artificial contra sua vontade, a jovem engravida.

Os criminosos já haviam decidido o futuro da criança e iriam vendê-lo a um casal gringo. O filho da jovem de Jéssica é retirado dos braços dela ao nascer.

Mesmo movendo todos os esforços, Jéssica não consegue reencontrar seu filho. Ela consegue engravidar novamente e vai ser mãe de um filho de Rominho.