Rica Perrone causa polêmica ao admitir agressão a entregador de comida

O jornalista esportivo Rica Perrone causou revolta nas redes sociais após relatar, em participação no podcast O Poder nos Bastidores, que se envolveu em uma briga com um entregador do aplicativo Ifood.

Segundo o comunicador, a confusão começou após o trabalhador se recusar a subir com o pedido até o apartamento do jornalista. Rica disse que, no momento em que a entrega aconteceu, ele não poderia descer para buscar, pois estava trabalhando simultaneamente em um jogo de futebol.

Ele, então, teria insistido para que o entregador saísse da portaria, subisse no prédio e deixasse o pedido na sua porta. Durante a discussão, o entregador teria argumentado que a política do próprio aplicativo diz que é dever do cliente ir até o motoboy retirar a entrega. Apesar disso, ele acabou indo até o apartamento de Rica.

Ao receber o entregador, Rica Perrone disse que esbravejou, revoltado, e jogou o pedido que havia feito em cima do trabalhador.

"‘Vai embora, seu c**ão do c****lho. Vai embora que eu vou abrir reclamação contra você. Quem você acha que é para vir na porta da minha casa e falar assim comigo?”, contou o jornalista sobre a situação, que definiu como "absurda".

Ainda segundo Rica, dos últimos 50 pedidos que havia feito no aplicativo, aquele tinha sido o primeiro a se recusar a subir com a encomendas.

O discurso polêmico do jornalista gerou repercussão entre os internautas sobre a agressão ao trabalhador. Segundo a política do aplicativo Ifood, o entregador não é obrigado a subir com o pedido do cliente.