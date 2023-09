Chiquinho Scarpa segue internado em UTI para tratar obstrução intestinal

Chiquinho Scarpa, de 71 anos, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratar uma obstrução intestinal. Conforme boletim médico do Hospital Vila Nova Star, da Rede D’Or, em São Paulo, divulgado nesta terça-feira (12), o empresário está consciente e estável.

"O Hospital Vila Nova Star, da Rede D’Or, informa que o paciente Francisco Scarpa Filho (Chiquinho Scarpa) permanece internado em Unidade de Terapia Intensiva para tratamento clínico de suboclusão intestinal, desde domingo (10)", informou em nota.

Ainda conforme a unidade hospitalar, Scarpa recebe medicamentos e está com dieta controlada. "O paciente está sob os cuidados da médica cardiologista e intensivista Profa. Dra. Ludhmila Hajjar e do cirurgião Antônio Luiz Macedo. Neste momento, não há previsão de alta", concluiu o boletim.

Assuntos relacionados

Em maio do ano de 2022, Chiquinho chegou a ser intubado após passar por seis cirurgias no intervalo de um mês. Ele foi internado por conta de uma infecção urinária, e apresentou problemas de cicatrização. Também foi hospitalizado por complicações de uma diverticulite que tratou no ano passado.