Quem canta a abertura de Todas as Flores? Conheça a trilha sonora da novela

A novela ‘Todas as Flores’, uma produção original da Globoplay que também ganhou a tela da Rede Globo, conta com a releitura inédita de uma das canções mais consagradas da música brasileira na trilha sonora. “As Rosas Não Falam”, obra de Cartola, é o tema de abertura do folhetim, cantado por Sophie Charlotte e Letícia Colin, atrizes que vivem as protagonistas (e irmãs) Maíra e Vanessa, respectivamente.

De acordo com Juliana Medeiros, supervisora de produção musical dos Estúdios Globo, três principais elementos guiaram a escolha do tema de abertura da novela. "Ela traz a tradição, com um dos maiores clássicos da música brasileira; uma pegada contemporânea, com a inclusão de elementos eletrônicos; e, por fim, a dramaticidade”, explicou.

A trama apresenta uma trilha sonora recheada de samba, além de uma mistura entre os grandes nomes da MPB e cantores da nova geração, e também escolhas internacionais que passeiam entre o rock e batidas de eletrônico.

Para as cenas ambientadas na zona central do Rio de Janeiro, canções de Paulinho da Viola, Maria Bethânia, Chico Buarque e Xande de Pilares foram escolhidas para a trilha sonora, que também traz nomes de sucesso da nova geração, como Duda Beat, Marina Sena e Gilsons.

O ator Douglas Silva, que interpreta o cantor Oberdan, também recebeu destaque pela produção musical nos bastidores da novela. Ele é casado com Jussara (Mary Sheila), que também é cantora do mesmo ritmo. Para a trama, os músicos ganham composições originais e exclusivas, feitas especialmente para a novela.