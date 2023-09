Filme 'Assassinos da Lua das Flores' tem novo trailer divulgado; assista

Com Leonardo DiCaprio e Robert De Niro no elenco, a nova produção de Martin Scorsese ganhou um novo trailer, nesta quarta-feira (13). Intitulado “Assassinos da Lua de Flores”, o longa chega aos cinemas em outubro.

O filme é uma adaptação do livro “Assassinos da Lua das Flores: Petróleo, morte e a origem do FBI", escrito por David Grann. No longa, que retrata fatos ocorridos na virada do século XX, os espectadores acompanharão a saga da nação Osage, povo nativo americano que enriqueceu através do petróleo, tornando-se um dos grupos mais ricos do mundo. A fortuna chamou a atenção de ambiciosos homens brancos.

Além de DiCaprio e De Niro, os atores Lily Gladstone, Brendam Fraser e Jesse Plemons também estrelam a produção.

Apesar de ser produzido pela Apple TV+, “Assassinos da Lua de Flores” estreará nos cinemas brasileiros em 19 de outubro, antes de ser lançado na plataforma de streaming. A distribuição será feita em parceria com a Paramount Pictures.

ASSISTA AO TRAILER DE ‘Assassinos da Lua de Flores’