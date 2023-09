Reações de Selena Gomez no VMA viralizam, e cantora se pronuncia: 'nunca mais serei um meme'

A cantora e atriz Selena Gomez virou destaque nas redes sociais durante o VMA, realizado na noite de terça-feira (12), mas parece não ter gostado da forma que as expressões dela foram utilizadas como memes. Entre comemoração, cara de desgosto e até sustos, a artista veio a público fazer promessa após vários vídeos dela viralizarem no Twitter.

"Eu nunca mais serei um meme de novo. Prefiro ficar sentada e parada do que ser engolida por ser quem sou. Muito amor", escreveu ela após perceber a repercussão massiva nas redes.

Foto: reprodução/Instagram

Entre os momentos registrados, Selena apareceu assustada na plateia durante a explosão de um cenário no show de Olivia Rodrigo. As imagens mostraram a artista levando a mão aos ouvidos, o que foi inicialmente interpretado como se ela não tivesse gostado do show. A hipótese foi refutada logo depois, quando o vídeo completo foi publicado nas redes.

Reações inusitadas

Em seguida, Gomez apareceu mais desgostosa. A cena ocorreu quando o nome do cantor Chris Brown foi anunciado em uma das categorias, ao que ela respondeu apenas com a boca torta levemente. O cantor já foi acusado algumas vezes de agressões físicas a namoradas, incluindo a cantora Rihanna.

Outra imagem de Selena viralizou em meio à comemoração efusiva pela vitória de SZA. De início, a voz de 'Calm Down' celebrou o prêmio, mas logo ficou triste ao saber que a colega não teria comparecido à premiação.

"A gente achou que ela nem ia e de repente está servindo mais do que quem está no palco", disse um fã da artista nas redes sociais, ressaltando que Sel foi um dos destaques da noite.

Nos Stories, antes do desabafo, a cantora ainda brincou com um dos registros. Na foto, ela apareceu junto de Taylor Swift, uma das melhores amigas dela. "Ela está maravilhosa. Eu, parecendo constipada. Típico", brincou.

Selena e Rema, com quem divide o hit 'Calm Down', venceram a categoria 'Best Afrobeats', incluída recentemente na premiação. Os dois haviam sido indicados por 'Clipe de Colaboração' e 'Música do Ano'.