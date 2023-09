Bella Campos aparece com tatuagem que havia feito para MC Cabelinho coberta

A atriz Bella Campos cobriu a tatuagem que havia feito em homenagem ao ex-namorado, MC Cabelinho. A artista tinha tatuado o nome do artista, Victor Hugo, no braço.

Nesta quarta-feira (13), Bella apareceu com uma borboleta no braço, no lugar da antiga tatuagem. No entanto, especula-se que a borboleta faça parte da caracterização de sua personagem no filme “5 tipos de medo”, que está sendo gravado em Cuiabá. No longa, a atriz faz par romântico com o cantor Xamã.

Na época que fez a tatuagem em homenagem a Cabelinho, com menos de um ano de namoro, Bella chegou a ser criticada nas redes sociais. “Não tem coragem? Não faz. Eu vivo intensamente, sim, e é uma delícia. Next”, chegou a dizer ela na época.