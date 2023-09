Após 'unfollow' de Bella Campos, MC Cabelinho deixa de seguir a atriz nas redes sociais

Após Bella Campos deixar de seguir MC Cabelinho na última quarta-feira (6), usuários notaram que o músico retribuiu o gesto, e já não segue a ex-namorada nas redes sociais. A ação pareceu colocar definitivamente um ponto final no relacionamento entre os artistas.

Os dois já haviam apagado as fotos em que apareciam juntos no final de agosto, após a atriz confirmar publicamente o fim da relação, reforçando boatos de que Cabelinho teria sido infiel.

Na ocasião, Bella escreveu: “Até o momento, estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre os rumores de traição, mas os homens, de uma forma geral, são isentados desse questionamento, e nós mulheres precisamos sempre nos explicar. [...] Então vamos lá: como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios”.

No início do mês de setembro, a internet foi tomada por outros rumores, que indicavam uma possível reconciliação entre o ex-casal. A hipótese, no entanto, foi negada pela atriz, que a classificou como “fantasiosa”.

“Eu terminei meu namoro, minha equipe retirou todos os meus pertences da casa que frequentava. ´[...] Qualquer informação diferente disso, no momento, é fantasiosa e pior… tendenciosa!” disse, em entrevista à Quem.