Após negar reconciliação, Bella Campos deixa de seguir MC Cabelinho

A atriz Bella Campos deixou de seguir o ex, MC Cabelinho, no Instagram. Ela, no entanto, ainda segue uma página de fãs dedicada ao ex-casal: @bellaecabelinho.

A artista, que fez sucesso com a personagem Muda, em “Pantanal”, ainda é uma das 385 pessoas seguidas pelo cantor.

Bella deixou de seguir o ex-companheiro após negar, mais uma vez, que ela e o funkeiro se reconciliaram.

No Twitter, os fãs da atriz comentaram o assunto. “Bella Campos finalmente deu unfollow no Cabelinho. Diva que não aceita chifre”, escreveu um. “A Bella Campos parou de seguir o Cabelinho e agora lançou uma publi. Soube criar o engajamento dela”, acrescentou outro.

O casal terminou o noivado em agosto, após uma suposta traição do funkeiro.