Bella Campos nega boatos e diz não ter reatado namoro com MC Cabelinho

Após rumores de que Bella Campos teria reatado o namoro com MC Cabelinho, a equipe da atriz assegurou ao portal Hugo Gloss, do UOL, que os dois estão separados. O término foi anunciado por Bella na última segunda-feira (28), no Instagram, em meio a notícias de que o rapper a teria traído.

Os boatos começaram nessa terça-feira (29), nas redes sociais, quando o colunista Flávio Ricco, do R7, publicou que atores que estiveram com Bella e Cabelinho na novela 'Vai na Fé', da TV Globo, teriam dito que "eles decidiram dar uma nova chance ao namoro". "A torcida dos colegas por um final feliz é enorme", destacou o colunista.

No entanto, a assessoria de Bella foi categórica no comunicado a Hugo Gloss: "Essas notícias não são reais. Eles estão terminados".

Fim do relacionamento

No último fim de semana, circularam boatos de que MC Cabelinho teria traído Bella Campos durante uma passagem para show em Belo Horizonte, Minas Gerais. Na cidade, ele teria se encontrado com uma ex, posteriormente identificada como a estudante de direito Duda Mehdef. A jovem disse que Cabelinho afirmou que estava solteiro, mas que o término com a atriz ainda não tinha sido divulgado.

Em nota, Bella Campos se mostrou irritada com o silêncio de Cabelinho sobre os rumores e anunciou o término. "Como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios. Faço isso em respeito a todos que nos acompanhavam e tinham carinho por nós, faço isso por todas que já passaram por isso e não puderam reagir", escreveu a atriz no Instagram.

Cabelinho, depois, se posicionou, mas apenas para dizer que não comentaria sua vida pessoal. "Assim como nunca comentei, continuarei não comentando fofocas sobre minha vida pessoal. Nunca dei e vou continuar não dando mídia nem palco pra ninguém crescer. É uma pena que essa loucura completa tenha tomado a proporção que tomou e afetado nossa vida dessa forma", publicou o rapper.

Atriz está focada no trabalho

Ainda quando anunciou o término, na segunda-feira (28), Bella disse que estava "começando um novo projeto" onde pretende focar toda a sua energia e atenção.

Legenda: O roteiro foi publicado pela atriz nos 'Stories' do Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Nesta quarta (30), a atriz de 'Vai na Fé' publicou nas redes sociais o roteiro de um novo filme que está gravando. A produção é da Downtown Filmes.