Bia Miranda se posiciona após fala da mãe em ‘A Fazenda 15’

A participante de “A Fazenda 15”, Jenny Miranda, comentou, nesse domingo (23), sobre a relação conturbada com a filha, Bia Miranda, vice-campeã de “A Fazenda 14”.

“Eu vou atrás dela. Quero conversar com ela, eu e ela. De porta fechada, mais ninguém, abraçar ela. E se ela não quiser ficar perto de mim devido à mídia, do que aconteceu, do que ela falou, com medo do que o povo vai falar... Tem muita gente que é a favor. Quem é a favor da família é a favor da nossa reconciliação, mas ela não vê isso. As pessoas que estão do lado dela ficam envenenando ela”, disse Jenny.

Bia usou a rede social X - o antigo Twitter - para rebater a fala da mãe no reality show. “Não iria me pronunciar, mas já está passando dos limites”, iniciou a jovem. Ela publicou na rede social vários prints de brigas com Jenny. “Iniciamos com minha mãe me mandando apagar uma publicação, pois havia tido mais likes do que no post da própria. Logo em seguida, ela me ameaça, dizendo que ao chegar em casa iria me arrebentar”, explicou.

A jovem ainda disse que Jenny desmerecia seu esforço. “No dia do aniversário dela, eu estava sem dinheiro para comprar presentes, mas para agradá-la corri atrás e comprei uma cesta. Ela desmerece o meu esforço, e diz que não pediu presente algum”.

Ainda no Twitter, Bia recebeu apoio da avó, Gretchen. “Bia Miranda, conta toda a verdade. Inclusive que nem documento você tinha. E que ela se negou a dar sua certidão. Se não fosse seu pai, você nem teria podido fazer o programa. Chega! A máscara dela caiu”.