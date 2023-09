Influenciadora cearense Fabíola Amorim reclama da falta de presentes em casamento: 'nem R$ 10 mil'

A advogada e professora cearense Fabíola Amorim usou seu perfil no Instagram, neste fim de semana, para cobrar presentes dos convidados de seu casamento com o servidor público Israel Reis, realizado em Fortaleza no último sábado (23). Em uma sequência de 'Stories', a influenciadora digital "alfinetou" os amigos dizendo que gastou em torno de R$ 300 mil na festa e, "em troca", recebeu "nem R$ 10 mil de presente". O vídeo viralizou nas redes sociais, e Fabíola está sendo chamada por internautas de "deselegante".

"Convidados queridos, não esqueçam dos presentes. Isso mesmo, casamento tem presente também. [...] Não está fácil aqui. Estou dando essa leve indireta porque 80% dos nossos convidados não deram presente ainda. A cerimonialista nunca viu nada parecido. Estou rindo, mas é de nervoso", comentou Fabíola nos 'Stories', antes da cerimônia.

Na sequência, ela mostrou parte das bebidas que comprou para a festa e disse que, com a aquisição, o orçamento "bateu R$ 300 mil". Assista:

Repercussão nas redes sociais

Fabíola tem mais de 92 mil seguidores no Instagram. E, tão logo publicou os vídeos, o conteúdo foi parar no X — antigo Twitter. "Imagina ter 300 mil para gastar em uma festa de casamento e não ter um mínimo de elegância", escreveu uma usuária da rede social. Até a manhã desta segunda-feira (25), a publicação com a crítica tinha mais de 4 mil comentários, mais de 21 mil curtidas e mais de 5 mil compartilhamentos.

"É uma falta de educação, de uma deselegância, se eu fosse convidada, não iria pra festa, não daria presente e ia manter bastante distância do casal. Parece aquela personagem do Zorra [Total, antigo programa humorístico da Globo]: 'Dinheiro eu tenho, só me falta o glamour'", comentou outra pessoa. "Gastou porque quis, convidado não é obrigado a bancar essas metas absurdas. A gata vai aprender na marra que festa não é investimento", criticou mais um.

No entanto, Fabíola também conseguiu defensores com a exposição do caso. "Gente, casamento é isso mesmo, tem que dar presente. Em que mundo vocês vivem?", rebateu um. "Ué, ela está errada?", questionou outro.

Em nova sequência de 'Stories', nesta segunda-feira, a influenciadora não comentou a repercussão do caso, mas agradeceu as flores que recebeu dos amigos e do marido. "Gratidão pulsando aqui", disse, antes de prometer mais conteúdo do casamento para os seguidores. Os comentários nas publicações de Fabíola foram limitados.