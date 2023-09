Whindersson Nunes anuncia nova luta para outubro contra influencer da Tailândia

O influenciador e humorista Whindersson Nunes já tem data marcada para voltar aos ringues. O artista, que está investindo na carreira de pugilista, vai enfrentar My Mate Nate, influencer da Tailândia. Considerado um dos maiores do seu país, o tailandês venceu três das quatro lutas que já realizou em sua carreira. Já Whindersson busca a sua segunda vitória no boxe, após vencer o polonês Filipek, empatar com Popó Freitas e ser derrotado pelo youtuber King Kenny, em sua última luta.

O confronto está marcado para acontecer no dia 14 de outubro, em Manchester, na Inglaterra, pela 10ª edição do MF & DAZN X Series: The Prime Card, maior evento da história da Misfits Boxing, principal organização de boxe com influencers.

HISTÓRICO

Piauiense, Whindersson Nunes é um dos maiores nomes do humor do Brasil. Com mais de 153 milhões de seguidores, ele é reconhecido como um dos principais criadores de conteúdo do país. No auge dos seus 28 anos, o nordestino resolveu investir no esporte e escolheu o boxe.

Com três lutas em seu cartel, ele nocauteou o rapper polonês FilipeK com um uppercut de esquerda, em luta no High Stakes, torneio de boxe com celebridades. Na sequência, no mesmo campeonato, Whindersson foi derrotado, por decisão dos juízes, pelo youtuber inglês King Kenny. Além disso, Nunes lutou contra o tetracampeão mundial Acelino Popó Freitas e ficou no empate.