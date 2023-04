Luta de Whindersson Nunes acontece neste sábado (22); Veja horário e onde assistir

Promovido pela 'Kingpyn Boxing', o evento 'High Stakes', competição de boxe entre celebridades, ocorre neste sábado, (22) e conta com a presença do brasileiro Whindersson Nunes. O nordestino vai lutar contra Filipek, influenciador polonês. Ambos já se encontram em Londres, na Inglaterra, onde vai acontecer o evento.

A chegada do brasileiro em solo inglês foi divulgado em suas redes sociais e, em um vídeo compartilhado com seus seguidores, foi possível ver que Whindersson já realizou seus treinamentos visando o duelo.

Whindersson Nunes já tem uma certa experiência nas lutas. O brasileiro já enfrentou o tetracampeão Acelino "Popó" Freitas em duelo que terminou empatado, segundo os juízes, e já venceu uma luta amadora.

HORÁRIO E ONDE ASSISTIR

O evento que vai acontecer em Longers, na Inglaterra, tem início previsto para as 15h (horário de Brasília) e, no Brasil, o evento será transmitido via pay-per-view, que pode ser adquirido no site kingpyn.tv.

QUEM É FILIPEK, ADVERSÁRIO DE WHINDERSSON?

Filipek é um lutador polonês de 27 anos ainda desconhecido dos brasileiros e que provocou Whindersson. Filip, ainda em 2019 iniciou sua carreira no MMA, com dois triunfos e duas derrotas, ambas decididas pelo juíz, e hoje faz sua estria no boxe. Além da luta, o polonês ainda se aventura pelo rap e é um dos artistas mais conhecidos de seu país.