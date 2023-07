Quem é King Kenny, adversário de Whindersson Nunes em luta de boxe neste sábado (15)

Whindersson Nunes terá neste sábado (15) mais um desafio como lutador de boxe. O humorista brasileiro enfrenta em Dublin, na Irlanda, o youtuber inglês King Kenny, em um torneio internacional chamado High Stakes, com diversas celebridades.

Kenny Ojuederie tem 26 anos e é popularmente conhecido como King Kenny. O crescimento de sua fama se deu principalmente no ambiente das redes sociais, sobretudo no YouTube, onde Kenny é famoso por fazer pegadinhas com seu irmão.

Natural de Londres, na Inglaterra, Kenny conta atualmente com mais de 2,13 milhões de inscritos em seu canal no YouTube. O youtuber já chegou a ter outro canal na plataforma, excluído por questões relacionadas a direitos autorais.

Apesar da fama de Kenny estar relacionada principalmente à internet, o youtuber também não é um iniciante no mundo da luta. O duelo com Whindersson Nunes será o sexto de Kenny nos ringues.

Nas cinco lutas anteriores disputadas por ele, realizadas entre 2022 e 2023, foram três vitórias, contra FaZe Sensei, DK Money e My Mate Nate, e duas derrotas, contra FaZe Temperrr e Ashley Rak-S.