Luta de Whindersson Nunes: veja quando acontece, horário, onde assistir e palpites

Neste sábado (15), em Dublin, na Irlanda, Whindersson Nunes entrará nos ringues novamente para realizar mais uma luta de boxe em sua carreira. O humorista vai encarar o youtuber inglês King Kenny no torneio internacional de celebridades chamado High Stakes. As lutas começam a partir das 15h e serão transmitidas ao vivo com exclusividade pelo Combate. A TV Globo transmitirá a luta de Whindersson e um compacto do evento na madrugada de domingo (16), após o Supercine.

Em sua estreia na competição, Whindersson nocauteou o polonês Filipek, em Londres, e garantiu a sua vaga na semifinal. Quem vencer vai encarar o vencedor da outra chave, envolvendo Aneson Gib e Jarvis.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo Combate e pela TV Globo.



High Stakes - FICHA TÉCNICA

15 de julho de 2023, às 15h (de Brasília), em Dublin (Irlanda)

CARD PRINCIPAL:

77kg: Whindersson Nunes x King Kenny

77kg: AnEnsonGib x Jarvis

63,5kg: Jully Poca x Elle Brooke

63,5kg: Emily Brooke x 6ar6ie6



CARD PRELIMINAR:

63,5kg: Amber O'Donnell x Whitney Johns

63,5kg: Daniella Hemsley x Ms. Danielka

76kg: Kiefer Crosbie x Aaron Chalmers

76kg: Cian Cowley x Connor Tierney