Viih Tube publica vídeo homenageando mudança de seu corpo após gravidez e se emociona

A influenciadora Viih Tube compartilhou, nesta quarta-feira (20), um vídeo em que ela relembra as diversas fases de sua vida antes da chegada de Lua, sua filha com o ex-BBB Eliezer. No vídeo ela relembra fases importantes de sua história como: o início da carreira de youtuber, atuações em filmes e novelas, sua passagem marcante pelo Big Brother Brasil 21 e a vida pós-gravidez.

Na filmagem publicada nas redes sociais, Viih Tube veste roupas antigas, cada uma com um momento diferente em sua vida, e olha, através de um espelho, para todos os momentos vividos.

Ao som de “Principalmente me sinto arrasada”, da cantora Luísa Sonza, a influencer diz não se reconhecer mais no espelho. “Eu não me reconheço mais no espelho, é hora de mudar”, escreveu ela no final do vídeo.

Repercussão

O vídeo fez diversos seguidores da influencer se identificarem com a história dela e se emocionarem com o desabafo.

“Ai Viih!! Chorei aqui! Crescer é difícil, amadurecer não é fácil, o tempo passa, e você está se tornando uma mulher maravilhosa, inspirando muitas meninas! Parabéns, vc é demais!”, escreveu uma das seguidoras.

“Estou assim, sem me reconhecer! Mas sei que é só uma fase! Obrigada por nos mostrar esse lado que nos é tão sensível, e mostrar que tem hora que tem que levantar e sacudir a poeira e ir atrás de se reencontrar”, disse outra seguidora.