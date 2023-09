Taylor Swift libera jogo interativo no Google para fãs descobrirem músicas inéditas

A cantora Taylor Swift se juntou ao Google para lançar um jogo interativo em celebração ao lançamento do álbum “1989 (Taylor’s Version)”. Para iniciar o desafio, lançado na última terça-feira (19), basta buscar pelo nome da compositora, na barra de pesquisa do Google, e um cofre aparecerá no lado direito da tela.

Assuntos relacionados

Em seguida, os fãs, ao clicarem no cofre, recebiam um conjunto de letras que formavam uma palavra ou frase (em uma espécie de quebra-cabeças) relacionadas às músicas do álbum. Para responder, bastava escrever as respostas na barra de pesquisa e depois seguir para o seguinte.

Legenda: Quando pesquisar o nome da cantora no Google, um cofre irá aparecer no canto inferior direito da tela Foto: Reprodução

Para descobrir os títulos das músicas inéditas que estariam guardadas no cofre da cantora, os fãs teriam que resolver, coletivamente, 33 (idade da estrela) milhões de quebra-cabeças com as músicas da compositora.

Ao todo, os swifties, nome dado aos fãs da cantora, teriam que montar, corretamente, 89 quebra-cabeças. Fato que não demorou para acontecer. Após resolvido, o jogo transmite uma mensagem da própria cantora, revelando os nomes das faixas inéditas.

Os títulos das faixas são:

“Is It Over Now?”

“Now That We Don’t Talk”

“Say Don’t Go”

“Suburban Legends”

“Oh, veja vocês conseguiram! Vocês destrancaram o cofre do ‘1989 (Taylor’s Version)’, e agora estou muito animada de compartilhar os títulos das novas músicas do cofre com vocês. Não posso esperar para que vocês as escutem.”

Contudo, apesar do desafio ter sido concluído, ainda é possível jogar no navegador do Google.

NOVO DESAFIO

Aparentemente, após a resolução do cofre, a cantora lançou um novo desafio. Dessa vez em um vídeo publicado por Taylor no Instagram. Nas imagens, um novo cofre se abre, revelando letras do que supostamente seriam de mais uma faixa inédita do novo álbum.

Muitos fãs sugerem que o título, da nova música, pode ser “Lust”, porém, a cantora ainda não se manifestou com uma resposta. O álbum “1989 (Taylor’s Version)”será lançado no dia 27 de outubro.