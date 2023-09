Adele recebe convite para ser madrinha de casamento de brasileiros em Las Vegas

A cantora Adele parou um show em Las Vegas, nos Estados Unidos, para conversar com um casal de brasileiros vestidos de branco na plateia. Ao descobrir que eles haviam acabado de se casar, a britânica acabou abençoando a união.

O fato aconteceu no começo de setembro e foi compartilhado em vídeo nas redes sociais da noiva, Gabi Alvarenga.

"De onde vocês são?", questionou Adele, comemorando ao descobrir que eles eram do Brasil. Ela então perguntou quando os dois tinham se casado. "Hoje", respondeu o homem, surpreendendo a cantora.

"Hoje, em Vegas! Algumas horas antes do show... Porque eu notei o coração no seu vestido assim que me aproximei, e ele tem uma flor na camisa, e eu fiquei tipo 'não é possível que eles se casaram hoje'", comentou Adele.

Aproveitando a ocasião, o noivo perguntou "Você gostaria de ser nossa madrinha?". De imediato, a cantora respondeu. "Eu adoraria ser sua madrinha", disse.

Marcha nupcial

Com um buquê de flores nas mãos, Adele caminhou pelo palco simulando sua entrada em um casamento, enquanto cantarolava a marcha nupcial. "Parabéns, eu estou muito feliz por vocês", disse ela ao casal.

"A ADELE É MINHA MADRINHA! E eu tô tremendo até agora, ainda não processei tudo que aconteceu nesse fim de semana. A ADELE! Bem na nossa frente! CHOCADA! Ela já tinha visto a gente e dado parabéns, foi muito querida. A gente ficou zoando que ia levar um cartaz convidando ela pra ser madrinha, só que não deu tempo de escrever nada e eu tava arrasada", escreveu Gabi Alvarenga em publicação no Instagram.

"A gente chegou e descobriu que nosso assento era na PRIMEIRA FILA. P-R-I-M-E-I-R-A! A gente não fazia ideia! NÃO PRECISAVA CARTAZ, ELA TAVA NA NOSSA FRENTE! Gente, vocês não fazem ideia de TUDO que aconteceu até esse momento", ainda completou a noiva.