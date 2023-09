Juliette é criticada por anunciar turnê 'Ciclone' no Rio Grande do Sul: 'falta de sensibilidade'

A cantora Juliette se envolveu em uma polêmica nesta quarta-feira (20) ao anunciar o show da sua turnê intitulada 'Ciclone' em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, estado que vem enfrentando severas enchentes devido ao fenômeno extratropical e já vitimou pelo menos 49 pessoas. A apresentação está marcada para acontecer no dia 14 de outubro.

"Cadê os meus amores de Porto Alegre? Dia14/10 eu tô chegando com a turnê CICLONE e eu quero todo mundo lá! Vai ser lindo!", dizia o post, apagado logo após a repercussão negativa.

Legenda: Publicação de Juliette sobre turnê 'Ciclone' no Rio Grande do Sul foi criticada por internautas Foto: Reprodução/Twitter

A turnê 'Ciclone', que leva o nome de uma das músicas do novo projeto, foi anunciada por Juliette em 1º de setembro, dias antes de o fenômeno climático se formar no Rio Grande do Sul.

Nas redes sociais, internautas criticaram o teor da publicação. Uma usuária chegou a dizer que o post era uma "falta de timing e sensibilidade". Outros culparam a equipe responsável pela divulgação da turnê pela "falta de cuidado e senso".

Veja repercussão

Tragédia no RS

As enchentes ocorreram devido à passagem de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul e deixaram pelo menos 49 mortos. Além disso, ao menos 233 pessoas ficaram feridas. Os números foram divulgados pela Defesa Civil do estado nessa terça-feira (20).

Ainda restam outras 10 pessoas desaparecidas e 765 desabrigados. O número de municípios afetados chega a 106.