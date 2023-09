Em 8 dias, chuvas no Rio Grande do Sul superam média para todo o mês de setembro

Dois eventos de chuvas intensas ocorridos entre 1 e 8 de setembro no Rio Grande do Sul foram suficiente para superar o volume médio esperado de precipitações para todo o mês no estado, 220 mm. Em algumas áreas, o volume atingido foi o dobro da média esperada para o mês inteiro, como em Passo Fundo, Cruz Alta e Serafina Correa.

Em geral, a média de chuvas em setembro no estado não supera 180mm. Volumes médios de 220 mm nessa época do ano são registrados em regiões mais elevadas de planalto e serra. Já as médias mais baixas do estado ficam em 140 mm.

Os dados foram calculados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), de acordo com os volumes de precipitações de 1991 a 2020. Abaixo, confira os maiores volumes de chuva registrados pelo Instituto Nacional de Meteorologia entre 1 e 8 de setembro de 2023, até 9 horas da manhã:

Passo Fundo: 373,3 mm (média: 165 mm)

Serafina Correa: 345,0 mm (média: 177 mm - quase o dobro da média)

Cruz Alta: 341 mm (média: 162 mm; 160 mm entre os dias 3 e 4 de setembro)

Ibirubá: 298,8 mm (média: 177 mm)

São Luiz Gonzaga: 279,2 mm (média: 194 mm)

Palmeira das Missões: 277,6 mm (média: 189 mm)

Cambará do Sul: 252,2 mm (174 mm)

Soledade: 244,4 mm (média: 180 mm)

Vacaria: 239,6 mm (média: 176 mm)

Caxias do Sul: 235,1 mm (média: 192 mm)

Santiago: 228,2 mm (195 mm)

Bom Jesus: 225,6 mm (média: 166 mm)

Calamidade pública no Rio Grande do Sul

Na última quinta-feira (7), o Governo Federal reconheceu o estado de calamidade pública de municípios do Rio Grande do Sul afetados pelas consequências de chuvas intensas ao longo da semana. A lista inclui as 79 cidades.

"O decreto estadual e, na sequência, o reconhecimento de modo sumário pelo governo federal garantem a celeridade necessária para que os municípios possam receber recursos federais para as ações de resposta, restabelecimento e reconstrução", diz comunicado da Defesa Civil do estado.

Conforme o documento, publicado ainda no dia 7, 83 municípios foram afetados em todo o estado. Em âmbito municipal, 22 cidades decretaram situação de emergência e 46 reportaram danos por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID).

Ciclone extratropical

As enchentes ocorreram devido à passagem de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul e deixaram pelo menos 41 mortos. Além disso, ao menos 233 pessoas ficaram feridas. Os números foram divulgados às 18h desta sexta-feira (8) pela Defesa Civil do estado.

Mais de 40 pessoas seguem desaparecidas, e as forças de resgate estão utilizando drones para tentar localizá-las. Devido às inundações, moradores estão desalojados. Mais de 3 mil foram resgatados até o momento. Uma idosa de 99 anos sobreviveu após ficar oito horas apenas com a cabeça fora da água.