Suspeito de abuso e sequestro de menina no RS tinha histórico de feminicídio e crueldade contra animais

O homem apontado como o autor do sequestro e abuso de uma menina de 9 anos em Tramandaí, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, estava em prisão domiciliar até janeiro passado, segundo o Tribunal de Justiça do RS. Marco Antônio Bocker Jacob, de 61 anos, sofreu linchamento da população e morreu. As informações foram divulgadas pelo g1.

Conforme o TJ-RS, a condenação de Marco Antônio era cumprida em regime aberto, pelos crimes de violação de domicílio, sequestro e cárcere privado, além de lesão corporal. A pena se encerrou em 14 de janeiro.

De acordo com a Polícia Civil, o homem também já havia sido indiciado por crimes como feminicídio, tráfico de drogas, furto em veículo, crueldade contra animais e lesão corporal.

Relembre o caso

Marco Antônio Bocker Jacob é suspeito de sequestrar a menina na tarde da última terça-feira (25). Em entrevista à RBS TV, o pai da vítima declarou que a criança tinha deixado a casa às 16h. Ela estava brincando na praça que fica bem em frente da residência, devido ao calor. Porém, quando os familiares estranharam a demora da menina em voltar para casa, decidiram procurá-la.

A criança teria ido ao comércio na promessa de ganhar um sorvete. Os vizinhos e familiares espalharam cartazes pelas ruas, e um carro de som anunciou o desaparecimento. Por meio de imagens de câmeras de segurança, descobriram que ela tinha entrado em uma loja. No local, ouviram os gritos de socorro da vítima.

A menina foi mantida presa cerca de 12 horas em um alçapão nos fundos da loja de conveniência. O suspeito recebeu voz de prisão no momento do resgate, mas uma revolta foi desencadeada por moradores, que lincharam o homem. A multidão foi dispersada pela Brigada Militar, com uso de balas de borracha, gás de efeito moral e spray de pimenta. Apesar de ser socorrido, o homem morreu.

