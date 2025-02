Homem suspeito de sequestrar e abusar de menina sofre linchamento em Tramandaí, litoral norte do RS

Um homem suspeito de abusar menina de 9 anos foi linchado e morreu, na manhã desta quarta-feira (26), no município de Tramandaí, no Rio Grande do Sul. Conforme o g1, o suspeito de 61 anos tinha antecedentes por feminicídio e outros crimes. O estabelecimento e o carro dele foram destruídos por populares.

O caso ocorreu após a vítima de 9 anos entrar na loja de conveniência, em que ele era o dono. As investigações policiais apontam que a criança foi atraída com a promessa de que ganharia um picolé. No entanto, ela foi sequestrada e sofreu abuso.

Os agentes da Brigada Militar (BM) e da Polícia Civil divulgaram que criança foi encontrada presa em um alçapão no estabelecimento. Após o resgate, ela recebeu atendimento médico e será acompanhada por um psicólogo.

Entenda o caso

Em entrevista à RBS TV, o pai da vítima declarou que a criança tinha deixado a casa às 16h de terça-feira (25). Ela estava brincando na praça que fica bem em frente da residência, devido ao calor. Porém, quando os familiares estranharam a demora da menina em voltar para casa, decidiram procurá-la.

Os vizinhos e familiares espalharam cartazes pelas ruas, e um carro de som anunciou o desaparecimento.

Por meio de imagens de câmeras de segurança, descobriram que ela tinha entrado em uma loja. No local, ouviram os gritos de socorro da vítima.

O suspeito recebeu voz de prisão no momento do resgate, mas uma revolta foi desencadeada por moradores, que lincharam o homem. A multidão foi dispersada pela Brigada Militar, com uso de balas de borracha, gás de efeito moral e spray de pimenta. Apesar de ser socorrido, o homem morreu.

