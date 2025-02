Jornalista britânica que estava desaparecida é localizada em hostel no RJ; polícia descarta situação de risco

A jornalista britânica Charlotte Alice Peet, que estava desaparecida no Brasil, foi localizada em um hostel no Rio de Janeiro. Ela havia sumido no dia 8 de fevereiro, após embarcar em um ônibus no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, com destino à capital fluminense. Segundo a Polícia Civil, a principal linha de investigação aponta para um desaparecimento voluntário. As informações são do portal R7, da Record.

Segundo as autoridades, a localização de Charlotte foi possível graças ao rastreamento de seu celular. De acordo com o R7, a polícia acredita que a jornalista não está em situação de risco e que não há indícios de crime no caso. Além disso, acredita-se que ela tenha optado por não manter contato com seus familiares.

Charlotte, de 32 anos, havia informado a uma amiga que estava em São Paulo e que planejava seguir para o Rio de Janeiro, mas desde então deixou de se comunicar com parentes e conhecidos. A Polícia Civil de São Paulo confirmou sua viagem e encaminhou os detalhes para a corporação no Rio, que deu continuidade às buscas.

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Rio de Janeiro informou que "o inquérito policial está na fase final para envio ao Poder Judiciário, com encaminhamento sugerido às autoridades do Rio. Detalhes adicionais são mantidos sob sigilo". A nota também esclarece que Charlotte ficou hospedada no hostel entre os dias 17 e 24 deste mês e que as investigações sobre o paradeiro atual da jornalista seguem.

Desaparecimento da jornalista

O desaparecimento da jornalista foi registrado oficialmente no dia 17 de fevereiro por uma amiga norte-americana que mora no Rio de Janeiro.

No boletim de ocorrência, a amiga relatou que Charlotte chegou a pedir hospedagem antes de viajar para a cidade, mas acabou optando por outra alternativa. As duas se conheceram há dois anos, quando a britânica morou no Brasil.

Charlotte retornou ao país em novembro de 2024, após um período em Londres. Antes de viajar para São Paulo, ela e a amiga se reencontraram no bairro de Santa Teresa, no Rio. Sua última mensagem foi enviada no dia 8 de fevereiro, informando que estava na capital paulista e que seguiria em breve para o Rio, sem, no entanto, especificar onde estava hospedada.

Dias depois, seus familiares relataram que perderam completamente o contato com ela. Diante da situação, a Polícia Civil do Rio assumiu as investigações. O caso também ganhou repercussão internacional, e a Embaixada Britânica no Brasil confirmou que ofereceu apoio à família de Charlotte ao longo das buscas.

