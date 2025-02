Suspeito é preso após esfaquear motorista de app até a morte em uma tentativa de assalto no DF

Um homem é suspeito de matar a facadas uma motorista de aplicativo no Distrito Federal nessa quarta-feira (26) em uma tentativa de assalto. Ele foi capturado por testemunhas do crime, que acionaram as autoridades. Segundo a Polícia Militar do DF, ele já era procurado por agredir e enforcar a ex-companheira e uma amiga no dia anterior, terça-feira (25). As informações são do g1.

Identificado como Antônio Ailton da Silva, de 43 anos, o suspeito se apresentava como pastor e atuava em uma igreja de Valparaíso, em Goiás. Após cometer as agressões na terça-feira (25), ele fugiu. No dia seguinte, foi preso após esfaquear Ana Rosa Brandão, de 49 anos, durante uma corrida. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Entenda o caso

Antônio Ailton da Silva já era considerado foragido desde terça-feira (25), após agredir violentamente a ex-companheira, de 57 anos, e uma amiga dela, de 66.

Segundo o boletim de ocorrência, a ex-companheira havia se separado de Antônio apenas dois dias antes e decidiu passar a noite na casa da amiga. Durante a madrugada, o homem invadiu a residência e atacou as duas mulheres enquanto dormiam. Elas foram agredidas com socos e enforcadas.

Uma das vítimas conseguiu entrar em contato com a filha, o que fez Antônio fugir do local. A Polícia Militar foi acionada, mas, ao chegar à residência, ele já havia escapado e passou a ser procurado pelas autoridades.

