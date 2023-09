Vera Fischer relembra tempo em que filha tentou ser atriz: ‘comparação comigo era terrível'

A atriz Vera Fischer comentou a escolha da filha, Rafaela, por não seguir a carreira artística após tentativas nos anos 1990 e começo dos anos 2000. Em entrevista ao canal Téte a Theo, do ator Theo Cochrane no YouTube, Vera disse que as comparações constantes com a mãe fizeram Rafaela decidir sair de cena.

Rafaela, que hoje tem 44 anos, chegou a trabalhar como modelo, posou para ensaio sensual na revista Trip, atuou no teatro e participou da novela "Viver a vida", de Manoel Carlos.

Assuntos relacionados

"Ela canta muito bem, dança, tem um monte de predicados. Mas a comparação comigo era terrível. Não tinha internet na época, e as revistas falavam o que queriam. Você não podia se defender. A menina, pobrezinha, foi morar em Nova York e ficou dois anos lá. Ela engordava e emagrecia, engordava e emagrecia... Ela voltava a morar no Brasil e continuavam em cima dela. Aí ela foi morar em Londres. Tem um lado bom porque ela também viajou o mundo por causa dessa situação", contou a atriz.

Rafaela é filha de Vera com o também ator Perry Salles, que morreu em 2009. De vez em quando, ela aparece em alguma foto publicada pela mãe, geralmente quando viaja de São Paulo, onde vive, para visitar a família no Rio de Janeiro.

"Ela se recolheu porque chegou um dia que ela pensou e falou: 'vou parar com isso, não quero mais essa competição'. Rafaela está muito mais feliz hoje em dia. É assim com ela e o Gabriel [filho caçula da atriz]. Eles não precisam ficar do meu lado, sabe, aparecer comigo. Eu respeito muito essa privacidade deles", comentou a atriz.

Relação com os filhos

Na entrevista, Theo ainda perguntou a Vera se ela sente culpa "por ser quem ela é".

"Às vezes pintava uma culpa enorme porque eu trabalhava feito uma desesperada porque eu fazia novela segunda, terça, quarta e quinta; sexta e sábado eu vinha fazer o 'Macbeth' em São Paulo e, assim, minha filha tinha que ficar na casa dos amigos e o Gabriel ficava com babá. Mas, quando eles eram pequenos, te juro, eu levava eles para teatro em todas as cidades do Brasil, mesmo bebês. Eles ficavam no camarim, pintando, desenhando, curtindo. Eu tenho essas lembranças boas. E o tempo em que eu ficava com eles era um tempo de muita qualidade", frisou.