Quem entrou no Paiol em A Fazenda? Veja participantes que subiram para o reality show

Alicia X, Cezar Black, Nadja Pessoa, e Shay são os novos peões da edição 2023 de 'A Fazenda'. Eles estavam no paiol e disputaram uma vaga no reality com outras seis pessoas.

O público decidiu, entre dez participantes, dois homens e duas mulheres para ir direto para a casa. Com a decisão, a temporada contará com 22 famosos.

Shay foi o mais votado, com 39% do total. Nadja teve o segundo maior percentual, com 34,26%. Em seguida, Alicia X com 27,01%. Por fim, Cezar Black teve 22,88% das escolhas dos telespectadores.

Veja a votação de cada participante do paiol:

Homens

Shayan - 39,27%

Cézar Black - 22,88%

Igor - 18,02%

Erick Ricarte - 14,40%

JP Venancios - 5,43%

Mulheres

Nadja Pessoa - 34,26%

Alicia X- 27,01%

Whendy Tavares - 17,42%

Sol do Deboche - 12,32%

Lumena Aleluia - 8,99%

Os quatro ganhadores do paiol irão completar o elenco do reality rural, que estreou na terça-feira (19). Shay e Nadja são ex-participantes do reality e chegaram a ser expulsos das suas edições. Já Cezar Black é enfermeiro e ex-BBB. Alicia X, irmã do MC Daniel, é cantora e influenciadora.

A chegada dos peões deve esquentar o clima da casa. No programa de quinta, Yuri Meirelles foi consagrado fazendeiro da semana após ganhar uma prova.