Brasileiro Gabriel Henrique não passa para final do 'America's Got Talent'

O brasileiro Gabriel Henrique, 27 anos, não conquistou uma vaga na final do programa “America’s Got Talent”, show de talentos nos Estados Unidos. Na quarta-feira (20), o resultado foi anunciado.

Gabriel agradeceu aos fãs e pediu para que ninguém atacasse os outros candidatos. "Não faz parte da minha índole ou de quem eu sou, independente do motivo. Deus sabe de todas as coisas e está na frente de tudo!", disse, em texto nas redes sociais.

Gabriel Henrique Cantor "Quero agradecer a todos meus fãs que se esforçaram tanto para votar, sei que viraram a noite por mim, toda essa dedicação, todo amor! Tenho pessoas incríveis ao meu lado e que me acompanham e me apoiam sempre! Amo vocês".

Primeira audição

Em sua primeira audição no “America’s Got Talent”, Gabriel conquistou um “Golden Buzzer” de Sofía Vergara ao cantar “Run to You”, de Whitney Houston.

Com o Golden Buzzer, o brasileiro pulou etapas no programa e foi direto para a semifinal.

Na última terça-feira (19), Gabriel se apresentou na semifinal do programa, e mais uma vez foi elogiado pelos jurados. A música escolhida pela produção para a apresentação do cantor foi “Something Beautiful”, de Jacob Banks.