Dalton Vigh termina casamento de 10 anos com Camila Czerkes

O ator Dalton Vigh e a atriz Camila Czerkes anunciaram o fim do casamento por meio da assessoria de imprensa. Eles estavam juntos há 10 anos e são pais dos gêmeos Arthur e David, de 7 anos. O motivo do término não foi esclarecido.

Dalton começou o relacionamento com Camila em 2009, após se relacionar com famosas como Bárbara Paz. Os dois se casaram em 2012. Ela é atriz de teatro, e atualmente está em cartaz em São Paulo na peça “O Dilema do Médico”.

O ator, que fez sucesso em novelas da Globo como “O Clone”, foi recentemente anunciado na 3ª temporada da série do Prime Video “Dom”.