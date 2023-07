Fátima Bernardes terá novo programa de entrevistas no GNT

Fátima Bernardes fará sua estreia como apresentadora no canal GNT, no segundo semestre deste ano, com um programa de entrevistas. Com sua vasta experiência em conduzir bate-papos, a jornalista reunirá, em cada episódio, duas personalidades destacadas que enfrentam desafios semelhantes para uma conversa informal.

Os convidados compartilharão suas histórias, trocarão experiências, falarão sobre suas dores, erros, acertos e recomeços, que se cruzam, se assemelham e, de certa forma, se complementam. Em um ambiente de empatia, o programa buscará provocar conversas saudáveis, que estimulem a reflexão e sirvam de exemplo para diferentes faixas etárias.

"Estamos construindo um programa lindo, com um formato maravilhoso para o público, que vai amar. Serão conversas muito sinceras e reveladoras que, do meu ponto de vista, são o ponto forte da atração. Com personalidades que vão abrir o coração e o sorriso de todo mundo, claro. As gravações estão vindo aí e a previsão é que comecem em agosto", compartilha Fátima.

A apresentadora continuará a frente do "The Voice Kids" e "The Voice Brasil" na TV Globo. O programa, que terá 10 episódios, está sendo idealizado por Carlos Jardim, que também atuará como diretor e roteirista do projeto.