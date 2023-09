Lollapalooza divulga preços do ingresso para 2024; vendas começam nesta quinta (28)

O Lollapalooza anunciou, nesta quarta-feira (27), os preços dos ingressos para o evento em 2024. O festival está previsto para ocorrer nos dias 22, 23 e 24 de março, em São Paulo, no autódromo de Interlagos. Os valores das entradas, com taxa de serviço, variam entre R$ 1 mil e R$ 5 mil. As vendas começam nesta quinta (28).

De acordo com o site do festival, os ingressos começarão a ser comercializados a partir de 11 horas desta quinta até a próxima segunda-feira (2) ou enquanto durar o estoque. Essa primeira remessa de tickets, exclusiva para clientes do banco Bradesco, pode ter 15% de desconto e ser parcelada em até cinco vezes sem juros.

As vendas gerais serão abertas somente às 11 horas da terça-feira (3).

Veja os preços

Para clientes do banco Bradesco (Preços com desconto aplicado)

Lolla Pass - Lote 1 - Entre R$ 956,25 e R$ 1.912,50

Inteira: R$ 1.912,50

Meia-entrada: R$ 956,25

Entrada social:R$ 1.051,88 + R$ 40 (doação)

Lolla Lounge Pass By Vivo - Lote 1 - Entre R$ 3.806,25 e R$ 4.672,50

Inteira: R$ 4.672,50

Ingresso: R$1.912,50

Adicional Lounge Pass: R$2.850

Meia-entrada: R$ 3.806,25

Ingresso: R$956,25

Adicional Lounge Pass: R$2.850

Entrada social: R$ 3.901,88 + R$ 40 (doação)

Ingresso: R$ 1.051,88

Adicional Lounge Pass: R$ 2.850

Lolla Comfort Pass - Lote 1 - Entre R$ 1.700 e R$ 3.400

Inteira: R$ 3.400

Meia-entrada: R$ 1.700

Entrada social: R$ 1.870 + R$ 40 (doação)

Demais clientes na venda geral

Lolla Pass - Lote 1 - Entre R$ 1.125 e R$ 2.250

Inteira: R$ 2.250

Meia-entrada: R$ 1.125

Entrada social: R$ 1.237,50 + R$ 40 (doação)

Lolla Lounge Pass By Vivo - Lote 1 - Entre R$ 3.975 e R$ 5.100

Inteira: R$ 5.100

Ingresso: R$ 2.250

Adicional Lounge Pass: R$ 2.850

Meia-entrada: R$ 3.975

Ingresso: R$ 1.125

Adicional Lounge Pass: R$ 2.850

Entrada social: R$ 4.087,50 + R$ 40 (doação)

Ingresso: R$ 1.237,50

Adicional Lounge Pass: R$ 2.850

Lolla Comfort Pass - Lote 1 - Entre R$ 4.000 e R$ 2.000

Inteira: R$ 4.000

Meia-entrada: R$ 2.000

Entrada social: R$ 2.200 + R$ 40 (doação)

O festival adianta que ingressos adquiridos online pelo site do Ticket Master terão uma cobrança de taxa de serviço de 20% sobre o valor da entrada.

Atrações

A banda Blink-182 já está confirmada no evento do próximo ano. O grupo se apresentaria na edição de 2023, mas cancelou o show após problemas de saúde do vocalista, Tom DeLonge.

A produção do evento de 2024 é assinada pela Rock Word, mesma responsável pelo Rock in Rio no Rio de Janeiro e em Lisboa, com a colaboração da C3 Presents. O evento da Live Nation deixou a Time For Fun após o encerramento de um contrato de dez anos. "A Live Nation, como acionista controladora da Rock World (empresa organizadora do Rock in Rio) e da C3 Presents, optou por centralizar a operação de todos os seus festivais no Brasil com a Rock World", disse a Time For Fun em nota divulgada em março.