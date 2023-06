Lollapalooza anuncia datas da edição de 2024

O Lollapalooza anunciou, nesta quinta-feira (29), as datas da edição do evento em 2024. O festival acontecerá no dos dias 22, 23 e 24 de março, em São Paulo, no Autódromo de Interlagos.

A banda Blink-182 já está confirmada no evento. O grupo se apresentaria na edição de 2023, mas cancelou a apresentação após problemas de saúde do vocalista Tom DeLonge, que confirmou a participação no festival do próximo ano.

Mudança

A Rock Word, mesma responsável pelo Rock in Rio no Rio de Janeiro e em Lisboa, assina a produção do Lollapalooza, a partir de 2024, em colaboração com a C3 Presents. O evento da Live Nation deixou a Time For Fun com o encerramento de um contrato de dez anos.

“A Live Nation, como acionista controladora da Rock World (empresa organizadora do Rock in Rio) e da C3 Presents, optou por centralizar a operação de todos os seus festivais no Brasil com a Rock World”, disse a nota divulgada pela Time For Fun em março.