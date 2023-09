Família de Kaiky Mello atualiza estado de saúde do cantor e agradece doações

Em stories postados na conta oficial de Kaiky Mello no Instagram nesta terça-feira (27), a mãe do cantor mostrou o tratamento de fisioterapia que o filho tem feito em casa, e agradeceu as doações que estão sendo enviadas pelos fãs.

"Tô passando aqui pra agradecer vocês, tá, que tem doado", começou Tati, mãe do cantor, ao relatar que tinha recebido uma caixa de remédio, e se dirigindo a uma pessoa que enviou o medicamento, agradeceu mesmo sem saber de quem se tratava, e continuou: "Quero dizer também pras pessoas que nós já pegamos o dinheiro da vaquinha on-line. É, porque nós vamos precisar continuar pagando os gastos de fisioterapia, de fono. Kaiky faz fono e fisioterapia todos os dias, cinco vezes na semana e fono quatro vezes na semana", disse.

Falando mais especificamente dos custos mensais com os tratamentos de reabilitação, a mãe de Kaiky revelou que são R$ 6.800 mil os gastos desde a chegada do filho voltou pra casa, e que a ajuda que vem recebendo tem feito a diferença nesse momento difícil, estando ela e o marido desempregados. "Eu sou muito grata a Deus, porque gente… eu não teria esse dinheiro, sozinha eu não conseguiria. Graças a Deus que tem enviado pessoas, pessoas de verdade", completou.

Passou mal em cima da moto

Kaiky, de 16 anos, voltava da aula, no Rio de Janeiro, em 29 de março deste ano, quando passou mal em cima da sua moto e caiu. O ex-cantor mirim ficou famoso por se apresentar no Programa Raul Gil, do SBT. Na época, foi internado em estado grave e ficou em coma induzido, além de ter passado por uma cirurgia para retirar um coágulo no cérebro. O jovem veio receber alta em 11 de agosto, e desde então passa por cuidados em casa.