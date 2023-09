Sthefany Brito se emociona ao falar sobre recuperação de Kayky Brito

A atriz Sthefany Brito se emocionou ao falar sobre a melhora no estado de saúde do irmão, o ator Kayky Brito, no Instagram, na terça-feira (26). Kayky foi atropelado no Rio de Janeiro, no início de setembro, e está se recuperando após ficar em estado grave.

“Cada pequena coisinha, cada sinal de melhora do Kayky era comemorado como uma grande benção: cada exame de sangue que dava uma alteração para melhor, cada infecção que acusava que estava diminuindo, cada duas horas que ele passava sem febre”, iniciou Sthefany.

“O dia de extubar, o dia que vi pela primeira vez ele de olho aberto, o dia que vi ele me chamar, foi Deus em todos os momentos, abençoando a gente, e, assim, eu me sinto a pessoa mais abençoada do mundo, de verdade”, completou a atriz, com a voz embargada.

Internado

Há alguns dias, o filho de Sthefany, Enrico, de 2 anos, também foi internado para tratar uma celulite ocular. O menino teve alta na terça-feira (26) e está bem.