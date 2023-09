Estado de saúde de Kayky Brito segue com 'boa evolução clínica'; ator está internado há quase um mês

Kayky Brito segue no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, no Rio de Janeiro, apresentando "boa evolução clínica". A informação é do boletim médico divulgado nesta quarta-feira (27) pela unidade de saúde. Se ele não receber alta, daqui a uma semana, na próxima quarta (4), completará um mês internado.

O ator se recupera de um atropelamento que sofreu no último dia 2 de setembro, quando, ao atravessar uma avenida na Barra da Tijuca, foi atingido por um veículo que opera por aplicativo.

O motorista, Diones Coelho da Silva, estava a 48 km/h no momento da colisão, velocidade bem menor que a máxima permitida para a via — 70 km/h —. Além disso, não estava embriagado, não dirigia sem atenção e prestou socorro. Por isso, de acordo com a Polícia, que encerrou o inquérito sobre o caso, ele não foi indiciado por crime algum.

"O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece internado, cooperando no processo de reabilitação e apresentando boa evolução clínica", disse, em nota, o Hospital Copa D'Or.

Assuntos relacionados

Politraumatismo

Por causa da colisão, Kayky sofreu politraumatismo e teve de ser submetido a uma cirurgia para fixação de fraturas na bacia e no braço. Ele passou semanas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, mas recebeu alta da ala no último dia 22 de setembro e foi transferido para um quarto, onde tem feito fisioterapia.