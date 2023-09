Bruna Biancardi diz não ler comentários na internet para manter saúde mental

Em meio a polêmicas de Neymar, seu namorado, a influenciadora Bruna Biancardi contou em entrevista o que faz para manter a saúde mental em dia.

“Muita terapia [risos], além de não ler os comentários na internet. Infelizmente, hoje em dia as pessoas acham que por acompanhar pequenos momentos da vida de alguém na internet, tem o direito de opinar, aconselhar, massacrar a vida da mesma, o que não é verdade”, contou ela.

A entrevista de Bruna foi publicada nesta quarta-feira (28), em meio a mais uma notícia sobre Neymar. Conforme a imprensa espanhola, o jogador mantém uma relação há meses com uma garçonete da Espanha, Carola Diaz.

Assuntos relacionados

Há alguns dias, o brasileiro também foi flagrado em uma festa em Barcelona, ao lado de algumas mulheres. Na ocasião, Bruna se manifestou e disse estar decepcionada. "Estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada. Mas, na reta final da minha gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente à minha filha e é somente nisso que vou pensar no momento. Agradeço as mensagens de carinho”.

Bruna está grávida da primeira filho do casal, Mavie. Eles anunciaram a gravidez em abril desse ano.