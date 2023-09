Bruna Biancardi aparece sem aliança após suposto flagra de Neymar

A influenciadora Bruna Biancardi apareceu nas redes sociais sem a aliança de compromisso que usava. Grávida da primeira filha com Neymar, ela foi vista sem o acessório em um publipost postado na quinta-feira (21).

É possível ver que Bruna está sem a aliança na hora em que, rapidamente, ajeita a alça do vestido que está usando.

No sábado (23), Neymar também foi visto sem o anel, quando postou usando roupas típicas no Dia da Arábia Saudita. Em um dos cliques compartilhados por ele, a ausência do anel chama atenção.

O jogador e Bruna usavam a aliança desde 2022, após ficarem seis meses separados e reatarem relacionamento.

Boato

Na última semana, vazaram novas supostas imagens de Neymar, dessa vez em uma boate em Barcelona, rodeado de mulheres.

Bruna chegou a se manifestar sobre o fato publicamente: “Estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada. Mas, na reta final da minha gravidez, o meu foco e a preocupação estão direcionados exclusivamente a minha filha e é somente nisso que vou pensar no momento. Agradeço as mensagens de carinho”, disse ela.

Apesar do post da influenciadora, nenhum dos dois confirmou que o namoro chegou ao fim.