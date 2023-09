Samara Felippo desabafa e diz não gostar da ‘função de ser mãe’

A atriz Samara Felippo viralizou nas redes sociais ao fazer um desabafo no podcast Theorapia, de Theodoro Cochrane. Mãe de Alicia, de 14 anos, e Lara, de 9, ela explicou que ama as filhas, mas não gosta da “função de ser mãe”.

“Eu não gosto da função de ser mãe, não gosto de acordar cedo, não gostei de estar grávida, minha pele encher de manchas, não gostei de pausar minha carreira... Isso não invalida minha maternidade e o amor incondicional que eu tenho pelas minhas filhas, tudo que dediquei e dedico a elas. Era um tabu isso. Quando falei, muitas mulheres disseram ‘obrigada, eu não sou um mostro’”, explicou Samara na entrevista.

Na internet, várias mulheres deram seus depoimentos e mostraram se identificar com a atriz. “Samara Felippo me representando ao falar que não ama ser mãe. É aquilo que todos os pais falam: eu não me arrependo, mas não faria de novo. Criar um filho é um desgaste físico e emocional”, escreveu uma pessoa.

“Nem toda mãe gostou de todo o caminho que percorreu, mas nem por isso se arrepende do que viveu. Falou o que muita gente tem medo de dizer”, opinou outra internauta.