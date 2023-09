Bruna Guerin fala sobre boatos de envolvimento na separação de Sandy e Lucas: 'está me afetando'

A atriz Bruna Guerin, de 38 anos, se manifestou nas redes sociais sobre os rumores de que teria envolvimento na recente separação entre Sandy Leah e Lucas Lima. Em postagem no Instagram, ela classificou os comentários como mentirosos e afirmou que nunca antes sofreu uma "onda de ódio tão grande".

"São 20 anos de uma carreira que tenho construído com tanto esforço e nunca havia sofrido uma onda de ódio tão grande causada por boatos mentirosos que a imprensa irresponsável tem reproduzido. Não sou pivô de separação e nunca tive nenhum envolvimento com meu amigo de trabalho. Especular, acusar e me atacar com mensagens de ódio e mentiras descabidas é cruel e está me afetando demais. Toda minha solidariedade e respeito a Sandy e ao Lucas nesse momento que estão passando", escreveu ela.

Sandy e Lucas comentaram o desabafo da atriz. Cada um deixou um emoji de coração na publicação. Mas, além deles, outras celebridades também apoiaram a artista, como a atriz e apresentadora Danni Suzuki e a atriz Claudia Raia. "Lamento profundamente, Bruna. Que coisa mais desagradável", disse Suzuki. "Pelo amor de Deus, gente. Vocês não têm ideia do quanto é maravilhosa essa garota. É tudo mentira, boatos levianos", acrescentou Raia.

Rumores envolvendo Bruna

Sandy e Lucas anunciaram o término do casamento de mais de 20 anos na última segunda-feira (25). Embora tenham garantido que o fim não teve "briga, mágoa, traumas", o público que acompanha o agora ex-casal começou a especular as motivações para a separação e chegou até Bruna, com quem Lucas fez par romântico no musical "Once".

Foi então que a atriz passou a receber uma enxurrada de comentários desrespeitosos e foi acusada de ser "pivô" do término. "Esse negócio de homem casado ficar elogiando amiguinha de trabalho não é nada legal. Falta de respeito com a sua mulher", escreveu uma seguidora, se referindo ao fato de Lucas comentar as postagens de Bruna.

"Vim te parabenizar por ter destruído o casamento da Sandy", disparou outra em resposta à atriz. "Tanto homem solteiro, por que não procura um que tá solteiro, cara?", comentou mais uma.

Bruna restringiu os comentários de suas publicações no Instagram.