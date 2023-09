De Sandy a Luísa Sonza, relembre casais que terminaram relacionamento em setembro deste ano

O mês de setembro foi marcado por diversos términos de relacionamento entre famosos no Brasil e no mundo. Além de Sandy e Lucas Lima, que anunciaram a separação nesta segunda-feira (25), Luísa Sonza e Chico Moedas, MC Cabelinho e Bella Campos, Ana Castela e Gustavo Mioto, e Joe Jonas e Sophie Turner integram o time de casais que colocaram um fim na vida a dois e agora estão solteiros.

Para relembrar essa movimentação na vida amorosa das celebridades, o Diário do Nordeste preparou uma lista de casais que se separaram em setembro. (Confira abaixo)

Ana Castela e Gustavo Mioto

Legenda: Gustavo Mioto e Ana Castela são cantores sertanejos Foto: Reprodução/Instagram

Também na tarde desta segunda, os cantores Ana Castela e Gustavo Mioto revelaram que não estão mais juntos. A informação foi divulgada pelo próprio cantor em publicação no Instagram. Segundo ele, o término não ocorreu "por falta de amor", mas que "são tempos e vontades diferentes nesse momento", escreveu o sertanejo. Ele ressaltou que não houve conflito na separação do casal.

Paula Fernandes e Rony Cecconello

Legenda: Paula Fernandes e Rony Cecconello estavam juntos desde 2019 Foto: Reprodução/Instagram

A sertaneja Paula Fernandes também foi às redes sociais nesta segunda (25) para comunicar o fim do seu relacionamento com o empresário Rony Cecconello. Eles estavam juntos desde 2019.

"Em respeito a todas as pessoas que me querem bem, preciso compartilhar com vocês que o meu relacionamento chegou ao fim. Agradeço o carinho de todos e peço que respeitem este meu momento", escreveu Paula nos 'Stories' do Instagram.

MC Cabelinho e Bella Campos

Legenda: Relacionamento entre artistas chegou ao fim após rumores de traição do funkeiro Foto: Reprodução/redes sociais

Após diversos rumores de traição no fim do mês e agosto e início de setembro, a atriz Bella Campos e o cantor MC Cabelinho confirmaram o término do namoro. Em pronunciamento no Instagram, a artista revelou que os dois não estavam mais juntos "em função dos motivos óbvios", após a jovem Duda Mehdef ter exposto uma traição do funkeiro nas redes sociais.

Luísa Sonza e Chico Moedas

Legenda: Luísa e Chico estavam namorando há apenas quatro meses Foto: Reprodução/Instagram

Um dos assuntos mais comentados na semana passada, o fim da relação de Luísa Sonza e Chico Moedas foi conturbado. A cantora expôs a traição do ex durante participação no programa "Mais Você", da TV Globo, ao lado de Ana Maria Braga. Na ocasião, ele leu ao vivo uma carta sobre a separação e comentou sobre um episódio de infidelidade em um bar.

Lexa e Guimê

Legenda: Casal havia reatado o relacionamento em junho Foto: Reprodução/Instagram

No último dia 21, Lexa anunciou que o casamento com MC Guimê chegou ao fim novamente. A nova separação foi divulgada no Instagram da cantora, cerca de três meses depois deles reatarem.

"Eu e o Guimê não estamos mais juntos, tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs, estou me pronunciando, mas não quero mais falar sobre o assunto", disse ela.

MC Daniel e Mel Maia

Legenda: Mel Maia e Mc Daniel assumiram o namoro no fim de 2022 Foto: Reprodução/Instagram

No início do mês, também por meio de um comunicado nas redes sociais, Mel Maia afirmou que ela e MC Daniel não são "mais um casal", mas que seguem amigos. O anúncio do término aconteceu menos de um mês após o casal revelar que havia reatado o namoro.

Jesuíta Barbosa e Cícero Ibeiro

Legenda: Ex-casal morava junto em São Paulo Foto: Reprodução/Instagram

O ator cearense Jesuíta Barbosa terminou o relacionamento com Cícero Ibeiro após ter feito um post afirmando que havia sido agredido pelo companheiro. Apesar de dias depois ter negado a agressão, ele decidiu não continuar o namoro. Apesar do término, eles continuam se vendo, já que mantêm a guarda compartilhada de um cachorro que adotaram no início de 2023, quando foram morar juntos em São Paulo.

Joe Jonas e Sophie Turner

Legenda: Joe Jonas e Sophie Turner passaram quatro anos casados Foto: Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O cantor Joe Jonas e a atriz Sophie Turner oficializaram o término do casamento no início do mês. No Instagram, os dois compartilharam nota pública, em conjunto, esclarecendo os rumores divulgados pela mídia norte-americana nos últimos dias. Juntos, Joe e Sophie têm duas filhas: Willa, de 3 anos, e a mais nova, identificada como DJ, de apenas 1 ano.

Hugh Jackman e Deborra Lee

Legenda: Hugh e Deborra-Lee se conheceram em 1995 durante as filmagens da série australiana "Corelli" Foto: Reprodução/Instagram

O casamento de Hugh Jackman e Deborra-Lee Jackman chegou ao fim após 27 anos. O término da relação foi confirmado pelo casal em depoimento conjunto à revista People no último dia 15. Hugh e Deborra-Lee se conheceram em 1995 durante as filmagens da série australiana "Corelli"