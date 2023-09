Quem é Bruna Guerin, alvo de ataques na web após término de Lucas Lima e Sandy

O nome da atriz Bruna Guerin ficou em evidência nas redes sociais após ela ser apontada como suposta pivô da separação entre Lucas Lima e Sandy, anunciada nessa segunda-feira (25). Fãs de Sandy começaram a atacar Bruna por verem comentários do músico nas publicações da atriz.

Bruna foi protagonista do musical "Once' ao lado de Lucas recentemente, onde eles interpretaram um casal. A proximidade entre a dupla teria chamado atenção do público.

Nas publicações da atriz, usuários se uniram para chamá-la de "fura olho". "Vixe... a gente liga os pontos e vai imaginando coisas agora", disse outra pessoa nos comentários.

A atriz chegou a desativar os comentários de suas publicações devido aos ataques. Apesar do começo da polêmica, não há evidências de tenha havido algum pivô para a separação de Sandy e Lucas.

Separação após 24 anos

Em publicação conjunta, Sandy e Lucas informaram que motivo do término não envolveu brigas, mágoas ou traumas, e agora eles nutrem uma amizade. Os dois são pais de Theo, de 9 anos.

"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita", diz trecho.

O ex-casal, inclusive, pediu respeito: "A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também. E a gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim: por favor, respeitem nosso momento, nossa família".