Felipe Neto anuncia pausa na produção de vídeos para o YouTube: 'não tem a ver com minha saúde'

Felipe Neto comunicou aos seguidores no YouTube, neste sábado (30), que irá pausar a produção de vídeos para o seu canal na plataforma.

Em vídeo, ele explicou que a atitude se deveu à necessidade de repensar rotas de patrocínio no canal. "É importante que vocês lembrem que, para que esse conteúdo exista, eu tenho despesas colossais", começou. Apesar disso, tranquilizou os fãs: "Não tem a ver com a minha saúde".

O empresário e influenciador digital afirmou que a oposição ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado nas urnas em 2022 pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), desgastou sua imagem e fez com que o canal "despencasse" em patrocínios, a ponto de chegar a nenhum.

No entanto, segundo ele, algumas marcas o têm procurado para novos contratos de publicidade, o que garante que a situação será resolvida. Disse, inclusive, que já há conteúdo programado para o próximo ano. "Algumas coisas fogem ao nosso controle, mas quero tranquilizar vocês para que não se preocupem", afirmou.

Veja o pronunciamento de Felipe Neto

"Os últimos quatro ou cinco anos da minha vida foram de muita 'porradaria' pública, eu meio que virei um ícone nessa luta política", afirmou o youtuber no vídeo. No entanto, ele adiantou que, no dia 10 de outubro, vídeos da 'Saga Minecraft' que já estavam gravados serão publicados na página.