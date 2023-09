Felipe Neto anuncia compra de livros para seguidores: 'monta seu carrinho'

"Vou comprar livros pra vc": foi assim que Felipe Neto anunciou, nesse sábado (23), que vai custear compra de obras para seguidores. O anúncio foi feito no X (antigo Twitter) com algumas regras básicas.

🚨 VOU COMPRAR LIVROS PRA VC



Monta seu carrinho apenas com livros, limite de 100 reais (já contando frete).



Manda o print aqui e me diz pq vc quer esses livros específicos.



Me segue.



Até amanhã vou escolher vários e pagar o pix do carrinho. Fica atento e ativa as notificações — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) September 23, 2023

A proposta do influencer é de que as pessoas façam um carrinho apenas com livros, no valor máximo de R$ 100, e justifiquem o porquê de quererem os títulos em específico.

Ainda segundo o tweet, até este domingo (24) ele vai escolher alguns seguidores para presentear com os livros, fazendo um pix no valor da compra.

"Ainda vou escolher mais gente pra comprar os livros, então fiquem atentos aqui", escreveu ele em um post sobre o mesmo tema. "Podem deixar q não vou pagar boleto errado".