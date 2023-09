Espaço Cultural Arandu, em Caucaia, abre exposição do artista visual Rodrigo Frota

Uma exposição fotográfica que reúne dez anos de pesquisa e imersão na cultura oriental chegou a Caucaia nesta sexta-feira (22), no Espaço Cultural Arandu. Lançada em um evento para convidados, a mostra “Fragmentos de Viagem - Ventos do Oriente” tem curadoria e autoria do fotógrafo e artista visual Rodrigo Frota e é uma realização do Instituto Myra Eliane, gestor do Arandu.

A partir da próxima segunda-feira (25), a população caucaiense pode conferir o trabalho gratuitamente, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Também é possível agendar visitas guiadas para grupos. O trabalho segue no espaço cultural até 20 de outubro.

O acervo é composto por 30 fotografias feitas entre 2011 e 2013, período em que Rodrigo esteve em Mianmar e na Índia para uma pesquisa documental sobre a fé, o trabalho e a cultura dos países orientais. Na época, o pesquisador registrou o dia a dia de Mianmar após a queda do regime militar que dominou o país por 50 anos, além de acompanhar as festividades do Kumbh Mela, principal evento religioso da Índia.

Legenda: Rodrigo Frota, Igor Queiroz Barroso, Aline Félix Barroso e Randal Pompeu na abertura da exposição Foto: Divulgação

“Ao longo desses mais de dez anos de captação, a gente fez um recorte em cima de alguns momentos que foram críticos nessa produção, e de duas culturas que, apesar de serem do Oriente, são completamente diferentes, uma hindu e outra budista”, conta Rodrigo. Para ele, apesar das diferenças culturais, os visitantes se conectarão com a mostra a partir de temas que remetem ao cotidiano e à humanidade, como a relação que temos com o trabalho, a devoção, o movimento do dia a dia e a fé, “o que motiva a gente, essa energia extra para que a gente consiga viver”.

O presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz Barroso, explica que essa mostra traz tudo que aprendeu com seu tio, o chanceler Airton Queiroz na Universidade de Fortaleza (Unifor), um apaixonado pelas artes. “A cultura abre portas para a imaginação, o pensar, e essa exposição do Rodrigo Frota é muito bonita porque traz esse intercâmbio e toca no profundo do nosso ser. Ela é profunda e ao mesmo tempo colorida. É muito lindo vir aqui”, destaca.

Já a coordenadora do Espaço Cultural Arandu, Liane de Castro, explica que o equipamento busca apresentar “todo tipo de arte” para os cearenses. “Nada melhor do que trazer uma exposição que apresenta o mundo para a população. A gente quer oportunizar isso, oferecendo para toda essa região uma exposição tão rica, que traz reflexões, leituras e aproxima a população de outras culturas”, ressalta, e destaca que o Instituto aguarda, principalmente, a visita de educadores e estudantes.

O Espaço Cultural Arandu foi inaugurado em maio deste ano e teve como primeira exposição a mostra “Praia e Capital”, do artista caucaiense Diego de Santos, com curadoria de Lucas di Lacerda. Desde então, o espaço, gerido pelo Instituto Myra Eliane, é aberto à visitação gratuita e atua para promover cultura e educação na cidade.

Serviço

Exposição “Fragmentos de Viagem - Ventos do Oriente”

Período de visitação: 25 de setembro a 20 de outubro, de segunda a sexta-feira, de 9h às 16h

Local: Espaço Cultural Arandu (Rua NE-5, s/n, bairro Esplanada do Araturi – Caucaia)

Agendamento de grupos: cenfor.coordenacao@myraeliane.org

Contato: (85) 3493-5696

Visitação gratuita